Russia: domani elezioni amministrative,si vota in 82 regioni

(ANSA) - MOSCA, 9 SET - Elezioni amministrative di vario livello in 82 regioni domani in Russia, dove si voterà per eleggere 16 governatori regionali, per rinnovare sei Consigli regionali, ma anche in diversi Comuni. A Mosca c'è attesa per le elezioni dei consigli di zona, dove l'oppositore Dmitri Gudkov ha candidato circa 1.000 persone, tra cui moltissimi giovani. Un buon risultato potrebbe permettere all'ex deputato - uno dei leader delle proteste di Piazza Bolotnaia - di avere abbastanza consiglieri rionali da potersi candidare a sindaco alle elezioni comunali del prossimo anno. In generale, si prevede che il partito di Putin, Russia Unita, vinca nella stragrande maggioranza dei casi. Per quanto riguarda le elezioni dei governatori, tra i candidati putiniani solo la posizione del governatore ad interim di Novgorod, Andrei Nikitin, non è saldissima.