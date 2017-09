(ANSA) - ROMA, 9 SET - "Non si sopravvive a questa tempesta. E' una situazione potenzialmente mortale. Evacuate ora, non tra un'ora o stanotte. Andatevene ora". Lo ha detto il governatore della Florida, Rick Scott, in conferenza stampa in merito all'uragano Irma che si sta avvicinando allo Stato. Nel sottolineare che si è in uno stato di emergenza, il governatore ha detto che la Florida "è resistente, è infrangibile. Stiamo uniti ed aiutiamoci".