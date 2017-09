Da lunedì operazione "cinture sicurezza" in Paesi Ue

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali, partirà lunedì prossimo, 11 settembre, in tutti i Paesi dell'Unione Europea una campagna straordinaria di controlli sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Durerà una settimana, fino al 17 settembre, ed è promossa da un network europeo di cooperazione tra Polizie Stradali. In Italia la Polizia Stradale ha predisposto specifici controlli sull'intero territorio nazionale, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione.