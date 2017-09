Sgomberi Bologna: in 5mila al corteo per riaprire Labàs

(ANSA) - BOLOGNA, 9 SET - È partito da Piazza XX Settembre il corteo di protesta contro lo sgombero del collettivo Labàs, lo scorso 8 agosto, dagli spazi occupati di via Orfeo a Bologna. Circa cinquemila i manifestanti, provenienti da diverse città d'Italia, che hanno aperto il corteo con lo striscione #riapriamolàbas. Prima del via l'attore Alessandro Bergonzoni ha parlato in Piazza XX Settembre: "Questa è la presa della Bastiglia, oggi siete voi il Comune e la comune. Ci piace l'idea di Labàs alla Staveco, vicino agli uffici giudiziari: v'immaginate la legalità affianco alla socialità?" I manifestanti, sorvegliati da un imponente schieramento di forze dell'ordine, si stanno ora dirigendo verso il centro cittadino, passando da via Indipendenza, via dei Mille e via Marconi al grido di "Giù le mani da Labàs". (ANSA).