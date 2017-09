Giovane accoltellato in lite nel veneziano, due arresti

(ANSA) - VENEZIA, 9 SET - Un giovane è stato accoltellato a Caorle (Venezia), durante una lite pare causata da una spinta involontaria. Il giovane, colpito quattro volte, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni e i medici si sono riservati la prognosi. I carabinieri hanno tratto in arresto due ventenni, residenti nella zona, con l'accusa di concorso in tentato omicidio, aggravato da futili motivi e dall'uso di un'arma. Il coltello usato per l'aggressione è stato recuperato in un giardino poco lontano.