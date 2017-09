Irma: Florida, ordine evacuazione per altri 700mila

(ANSA) - WASHINGTON, 9 SET - Le autorità della Florida hanno chiesto ad altri 700mila residenti di lasciare lo Stato prima dell'arrivo dell'uragano Irma. Sono in tutto circa sette milioni le persone interessate dagli ordini di evacuazione emessi in più Stati. Secondo il National Hurricane Center, Irma continua a virare verso ovest nel suo tragitto ed è alta adesso la probabilità che nel suo 'occhio' finirà la citta' di Tampa e la zona di Tampa Bay, anche se restano altissimi i rischi per Miami. Sara' infatti con tutta probabilità la parte occidentale della Florida a subire le conseguenze peggiori del passaggio dell'uragano.