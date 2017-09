Migranti: Mareamico, motovedetta scorta barca poi la fuga

(ANSA) - PALERMO, 9 SET - ''In pieno giorno, una barca carica di migranti è arrivata a riva 'scortata' dalla capitaneria di porto. Accade sempre così: le barche piene di migranti economici magrebini vengono individuate al largo dalle Forze dell'Ordine, viene intimato loro l'alt, suonano le sirene, ma alla fine non accade nulla e lo sbarco avviene lo stesso''. Lo dice l'associazione ambientalista Mareamico che ha diffuso il video di uno sbarco di migranti lo scorso 7 settembre nella spiaggia di Ribera (Ag). ''Evidentemente - dice l'associazione - devono cambiare le regole d'ingaggio, altrimenti questo flusso non verrà mai fermato''. Nel video si vede il barcone di migranti seguito da una motovedetta arenarsi e poi le 60 persone fuggire in varie direzioni sulla costa.(ANSA).