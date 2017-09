Turchia: avviso a connazionali in Germania, 'state attenti'

(ANSA) - ISTANBUL, 9 SET - Il governo turco ha diramato un avviso ai connazionali che vivono o programmano viaggi in Germania, parlando di una crescita della retorica razzista e di destra, in vista delle elezioni politiche del 24 settembre. In una nota, il ministero degli Esteri di Ankara ha affermato che i candidati tedeschi hanno modellato le loro campagne elettorali all'insegna dell'opposizione all'ingresso della Turchia nell'Ue. Ed ha citato anche presunti casi di maltrattamenti nei confronti di cittadini turchi negli aeroporti tedeschi. Il ministero degli Esteri ha ribadito le proprie accuse alla Germania di ospitare gruppi terroristici, tra cui miliziani curdi ed esponenti della rete dell'ex imam Fethullah Gulen, che Ankara ritiene la mente del fallito golpe dell'anno scorso. Il comunicato invita i cittadini turchi a stare attenti e ad evitare riunioni ed eventi di carattere politico.