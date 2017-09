Cc Firenze: militare da pm, 'rapporto consenziente'

(ANSA) - FIRENZE, 9 SET - Uno dei due carabinieri indagati per la violenza sessuale nei confronti di due ragazze Usa a Firenze si sarebbe presentato spontaneamente in procura, accompagnato dal suo legale, e secondo indiscrezioni avrebbe parlato di un rapporto sessuale consenziente con una delle due giovani. Intanto proseguono gli accertamenti sulle tracce biologiche trovate nel palazzo di Firenze dove le due ragazze hanno denunciato alla polizia di essere state violentate. Gli esami si svolgono in queste ore sul materiale trovato nell' androne nel palazzo del centro storico dove vivono le due giovani, e su alcuni oggetti sequestrati nell'appartamento e sugli abiti delle due studentesse. Al momento, i due militari indagati non hanno ancora ricevuto nessuna informazione di garanzia.