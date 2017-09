Scuola: al via anno con novità,da vaccini a liceo corto

(ANSA) - ROMA, 9 SET - La prima campanella del nuovo anno scolastico riporterà in classe, la prossima settimana, oltre 8 milioni e mezzo di studenti. Ad attenderli parecchie novità, dalle nuove regole sui vaccini al restyling dell'esame di terza media, alla sperimentazione su più larga scala delle Superiori in quattro anni. La novità più importante riguarda il piano vaccini. Sono 10 le vaccinazioni obbligatorie richieste a bambini e ragazzi fino ai 16 anni. L'inadempienza comporterà l'esclusione solo dagli asili, non da scuole elementari, medie, superiori e scuole professionali. Le scuole dovranno controllare: entro dieci giorni, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare il nominativo del bambino non vaccinato all' Azienda Sanitaria competente, affinché i genitori adempiano all' obbligo vaccinale. Per quanto riguarda l'esame di terza media, scendono da cinque a tre le prove scritte. Anche quest'anno tante supplenze: ci saranno almeno 100 mila supplenti nelle aule, secondo le stime dei sindacati; soprattutto al Nord.