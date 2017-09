Irma: L'Aia, distrutte 70% case a Saint Martin

(ANSA) - L'AIA, 9 SET - L'uragano Irma ha distrutto o danneggiato il 70 per cento delle abitazioni a Saint Martin, lasciando l'isola ancora più vulnerabile per l'arrivo dell'altro uragano, Josè. Lo riferiscono le autorità dei Paesi Bassi. Sono almeno 40mila i cittadini che si sono rifugiati nei centri di assistenza in attesa di José. Il ministro degli Interni, Ronald Plasterk, ha detto che l'uragano dovrebbe abbattersi sulla costa nordovest di Saint Martin con forti piogge su costruzioni che hanno già i tetti distrutti dal passaggio di Irma. Il premier, Mark Rutte, ha detto che la situazione rimane 'drammatica' sull'isola dove si è già diffuso lo sciacallaggio. Al momento, sono distanziati 230 soldati olandesi e poliziotti che pattugliano l'isola e altri 200 arriveranno nei prossimi giorni. I saccheggiatori, avverte Rutte, saranno puniti.