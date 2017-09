Cc Firenze: sospensione precauzionale per i due militari

(ANSA) - FIRENZE, 9 SET - Nei confronti dei due carabinieri accusati dalle due studentesse americane di violenza sessuale, l'Arma ha "disposto un provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego". E' quanto fa sapere il comando provinciale dei carabinieri di Firenze, specificando che il provvedimento "è già stato notificato agli interessati". Intanto illegale di una delle due studentesse, Gabriele Zanobini, ha affermato che le due giovani non hanno un'assicurazione specifica sulla violenza sessuale: "Come da consuetudine, la loro università stipula un'assicurazione generale per gli studenti che vengono in Italia. E' una polizza che comprende varie cose, dalla rapina all'incidente, dal furto ai problemi che potrebbero sorgere dal troppo bere e altro ancora".