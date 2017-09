(ANSA) - CAGLIARI, 9 SET - Sono stati arrestati Giorgio Reciso, di 40 anni, e Marta Dessì, di 26, per omicidio volontario. I due coinquilini sono accusati dagli inquirenti di aver ucciso Joelle Maria Giovanna Demontis, la 58enne di origini tunisine, trovata morta in un appartamento di via Dei Donoratico a Cagliari. I due dagli uffici del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, dove sono stati interrogati, sono stati trasferiti nel carcere di Cagliari Uta.