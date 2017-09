Kosovo: Haradinaj, ex guerrigliero Uck, è premier

(ANSAmed) - PRISTINA, 9 SET - In Kosovo il parlamento ha votato in serata la fiducia al nuovo governo guidato dal premier Ramush Haradinaj, un ex leader della guerriglia indipendentista albanese (Uck) che combattè contro i serbi nella guerra di fine anni Novanta. I voti a favore sono stati 61, il minimo necessario richiesto (il totale dei seggi è 120), un deputato della maggioranza si è astenuto, mentre i rappresentanti dell'opposizione hanno abbandonato l'aula al momento del voto in segno di protesta per l'assenza di dibattito in aula. A formare la maggioranza di governo sono la coalizione uscita vincitrice dal voto anticipato dell'11 giugno scorso, detta 'di guerra' poichè tutti i suoi leader sono ex combattenti dell'Uck, insieme al partito del ricco imprenditore Behgjet Pacolli e a Srpska Lista, la maggiore formazione della minoranza serba in Kosovo. Il nuovo esecutivo avrà 21 ministri, con Pacolli - miliardario noto in Italia per essere stato marito della cantante Anna Oxa - che sarà ministro degli esteri.