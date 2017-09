(ANSA) - AOSTA, 10 SET - Bloccato da due giorni dal maltempo sulla Dent d'Herens, montagna "gemella" del Cervino, il famoso alpinista e guida alpina francese Patrick Gabarrou è stato tratto in salvo. Il Soccorso alpino valdostano è salito con l'elicottero verso le 7,30 sfruttando una schiarita e ha recuperato sia lui sia la cliente, Ivana Tonin, di 54 anni, di Valtournenche. "Entrambi sono in buone condizioni - ha spiegato Lucio Trucco, responsabile del Soccorso alpino di Cervinia - e sono stati condotti in ospedale per dei controlli". Si trovavano sulla cresta Albertini, a 3.700 metri di quota. Per ripararsi dal freddo si erano messi sotto una cengia e avevano 'costruito' un muretto con delle pietre.