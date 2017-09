(ANSA) - BRINDISI, 10 SET - Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato la scorsa notte a Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi): si tratta di un 76enne, contadino, per cui i carabinieri avevano avviato le ricerche dopo la segnalazione di scomparsa da parte dei famigliari. A quanto ricostruito, l'uomo sarebbe morto mentre cercava di spegnere un incendio di sterpaglia appiccato nel suo podere. In seguito ad un malore dovuto all'azione dei fumi, sarebbe caduto a terra per poi essere avvolto dalle fiamme. Sul corpo è stata fatta una ispezione cadaverica da parte del medico legale. La salma è al momento a disposizione del sostituto procuratore di turno.