Eccezionale perdita d'acqua a Sanremo, chiusa Aurelia

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 10 SET - Una gigantesca perdita di acqua, pari a 300 mc/secondo, si è verificata poco dopo le 6 di stamani sull'Aurelia a Sanremo. A causa di un guasto a una tubatura dell'Amaie, non è ancora ben chiaro se dovuto al maltempo o a problemi di usura, si sono scaricati migliaia di litri di acqua sulla statale e sulla pista ciclabile invadendo anche alcune case che sorgono tra la statale e il tracciato. In alcuni punti dell'Aurelia, che è stata chiusa dai vigili del fuoco in entrambi i sensi di marcia, l'acqua ha addirittura raggiunto il metro di altezza formando una cascata in discesa. I vigili del fuoco stanno presidiando la zona e sul posto sono presenti gli operai dell'Amaie. i danni sono ancora in fase di quantificazione. "Si è rotta la condotta del fiume Roja - ha detto l'ingegnere Valerio Chiarelli di Rivieracqua, gestore unico dell'acquedotto -: il collasso del tubo ha sollevato l'asfalto, determinando un getto di 250-300 litri di acqua al secondo". Danni, ma per fortuna non strutturali, si sono registrati anche in alcune abitazioni situate tra l'Aurelia e la ciclabile, invase dalla piena. L'Aurelia, tuttavia, resterà chiusa almeno due giorni, per consentire una approfondita verifica del piano viabile che si è rialzato. "Stiamo anche valutando, se cambiare una tratta di tubazione - ha detto Chiarelli -. Non possiamo permetterci che possa accadere nuovamente ciò che si è verificato". Grazie al tempestivo sezionamento del servizio di erogazione dell' acqua, a parte un fisiologico calo di pressione, non si è registrato alcun black out idrico. (ANSA).