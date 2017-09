Detenuto uccide il compagno di cella ergastolano a colpi di sgabello

Omicidio tra le sbarre nel carcere di San Gimignano: a seguito di un violento litigio tra due detenuti romeni, uno ha ammazzato l’altro con uno sgabello di legno. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Sappe sottolineando che «le carceri sono sempre più ingovernabili».

Era un ergastolano in carcere per omicidio il detenuto ucciso nel carcere di San Gimignano dal suo compagno di cella. Romeno, era nato nel 1961. Originario della Romania anche il compagno che lo ha ucciso. I due erano in cella da soli.

«Nel carcere di San Gimignano, che è classificato ad alta sicurezza, non c'è un direttore: è la direttrice di Grosseto che copre anche questa funzione recandosi presso la struttura un paio di volte a settimana. E’ una situazione che ho denunciato più volte e non è isolata. A Sollicciano è lo stesso, c'è un direttore a mezzo servizio, per così dire, che da Parma viene a Firenze». E’ quanto denuncia il Garante dei detenuti della Toscana, Franco Corleone, dopo il caso di un detenuto ucciso da un compagno di cella. «La situazione - afferma - è deplorevole».