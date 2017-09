(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 10 SET - Un gruppo di sei-sette ciclisti è stato falciato questa mattina intorno alle 8:30 a Civitanova Marche da una Passat' di colore scuro e con targa straniera. L'investitore non si è fermato a prestare soccorso ed è ricercato dai carabinieri. L'auto ha centrato tre ciclisti, di cui uno è rimasto ferito gravemente ed è stato ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Gli altri due sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Marche per escoriazioni. I carabinieri, guidati dal maggiore Enzo Marinelli, hanno fermato tre auto con caratteristiche simili alla Passat, ma non vi hanno trovato tracce dell'incidente. Contano di risalire al pirata della strada attraverso le telecamere sia comunali che private posizionate lungo il percorso. Il gruppetto di ciclisti stava scendendo da Civitanova Alta verso il porto.