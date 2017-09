(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 SET - Nei mesi di luglio e agosto lo Shin Bet, il servizio di sicurezza di Israele, e' riuscito a sgominare 70 cellule clandestine palestinesi. Lo ha riferito Benyamin Netanyahu, aprendo la odierna seduta del consiglio dei ministri. ''Gli israeliani non se ne rendono conto - ha affermato - ma in questi due mesi sono state sgominate 70 cellule che progettavano attacchi contro soldati e civili israeliani''. Il premier ha aggiunto che maggiori dettagli saranno forniti oggi al governo dal capo dello Shin Bet, Nadav Argaman, a cui ha espresso la ''profonda gratitudine'' del Paese per questo ''importante contributo alla sicurezza''.