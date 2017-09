(ANSA-AP) - COX'S BAZAR (BANGLADESH), 10 SET - I ribelli rohingya hanno proclamano oggi una tregua di un mese mentre continua l'esodo dei rifugiati attraverso il confine con il Bangladesh. I ribelli musulmani della Arakan Rohingya Salvation Army hanno pubblicato la dichiarazione della tregua sul loro account Twitter ed hanno esortato il governo birmano a fare lo stesso in modo che tutti gli sfollati - indipendentemente dalle loro origini - possano riceve assistenza. Per il momento il governo della Birmania non ha commentato l'iniziativa. I ribelli rohingya hanno lanciato i loro primi attacchi lo scorso ottobre e poi il 25 agosto, scatenando così la reazione delle forze birmane.