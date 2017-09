Incendio Mortara: al quinto giorno ci sono ancora fiamme

(ANSA) - MORTARA (PAVIA), 10 SET - Al quinto giorno di lavoro dei vigili del fuoco ci sono ancora fiamme, oltre al fumo, tra i cumuli di rifiuti speciali ammassati alla ditta "Eredi Bertè" di Mortara. I vigili del fuoco nella notte, continuando l'opera di smassamento della montagna di scarti a cielo aperto, sono riusciti a raggiungere un grande capannone sul retro del deposito, a sua volta pieno di rifiuti interessati dall' incendio, che anzi secondo i primi accertamenti sarebbe partito proprio da lì. La struttura è lesionata e il tetto crollato, per cui non è possibile entrare e lo spegnimento può avvenire soltanto dall'esterno, con potenti getti d'acqua. Ci vorranno ancora giorni per concludere l'intervento. Al momento sono al lavoro quattro squadre di pompieri, di Vigevano, Mortara, Robbio e Pavia, coadiuvati da volontari della Croce Rossa. Sul posto c'è sempre anche il personale dell'Arpa.