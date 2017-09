(ANSA) - ROMA, 10 SET - Strade allagate, rami e cavi caduti a Roma a causa della pioggia forte che ha interessato stamani la capitale. Colpita in particolare la zona nord: le strade a Ponte Milvio si sono trasformate in un lago con auto travolte dall'acqua e automobilisti bloccati. Chiuse stazioni della metropolitana di Roma e interrotti alcuni tratti a causa del maltempo che sta interessando la Capitale. La circolazione delle metropolitane poi si è normalizzata. Posticipata di un'ora Lazio-Milan. Il Campidoglio parla di "precipitazioni con carattere di eccezionalità": a Roma sono caduti 100 millimetri di pioggia in tre ore anziché 70 millimetri nell'intera giornata come ci si attendeva.