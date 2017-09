(ANSA) - TRIESTE, 10 SET - Violenti temporali si sono abbattuti la scorsa notte e stamani in varie zone del Friuli Venezia Giulia, in particolare a Grado (Gorizia) dove - riferisce la Protezione civile - in meno di un'ora sono stati registrati 18 mm di pioggia, allagando alcune strade del centro cittadino. Una forte bufera di vento ha causato danni nella zona fra il Palacongressi e il Palasport; sono stati divelti alcuni gazebi, varie cabine, tettoie e la copertura del tendone del Tennis Club. Numerose le segnalazioni per negozi e scantinati allagati. Danni e disagi sono segnalati anche a Castelnuovo del Friuli (Udine), dove è esondato un rio, e a Udine, dove si è allagato un sottopasso. In mattinata, bufere di vento e pioggia hanno causato la caduta di alberi a Pagnacco e Martignacco, in provincia di Udine.