(ANSA) - ROMA, 10 SET - E' salito a sei morti e due dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Livorno. I quattro componenti di una famiglia i cui cadaveri sono stati trovati nel loro appartamento seminterrato in via Nazario Sauro erano il padre di 37 anni, la moglie di 35, il bambino di 4 anni ed il nonno di 65 che sarebbe riuscito a mettere in salvo la nipotina. Le altre due vittime sono un uomo di 70 anni e uno di 74. Nella stessa zona, sulle colline livornesi, resta dispersa un'altra persona ed una una ragazza. Domani le scuole rimarranno chiuse, e l'allerta resta alta. Danni all'agricoltura per tre milioni di euro. Chiesto lo stato di emergenza.