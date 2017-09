(ANSA) - WASHINGTON, 10 SET - Il servizio meteo nazionale negli Usa ha diramato una allerta per Atlanta, in Georgia, per un allarme tempesta tropicale. Ed e' la prima volta che una emergenza di questo tipo viene segnalata per la città nello stato meridionale. L'allerta segnala che condizioni da tempesta tropicale sono attese nelle prossime 36 ore.