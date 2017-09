Morta a Kabul la famosa archeologa americana Nancy Dupree

(ANSA) - KABUL, 10 SET - E' unanime il cordoglio di esponenti politici e personalità della cultura per la morte oggi a Kabul di Nancy Dupree, 90 anni, archeologa e storica americana che ha dedicato gli ultimi 55 anni della sua vita alla preservazione del patrimonio archeologico afghano. In un comunicato il Centro di studi sull'Afghanistan dell'Università di Kabul (Acku), da lei fondato, ha ricordato che "la signora Dupree arrivò nella capitale afghana nel 1962" e che con il marito, anche lui archeologo e specialista della storia afghana, "ha viaggiato in lungo ed in largo nel Paese realizzando molteplici scavi archeologici". A seguito dell'intervento sovietico, i Dupreee si trasferirono a Peshawar, in Pakistan, da dove continuarono la loro attività. L'archeologa ha ricevuto numerosi riconoscimenti, da Afghanistan, Gran Bretagna e Stati Uniti. Oltre ai molteplici studi sull'archeologia afghana, la Dupree è stata autrice di una Guida turistica dell'Afghanistan del 1972 e di una Guida del Museo nazionale di Kabul.