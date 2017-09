Irma: Unicef, colpiti quasi 20mila bambini in isole Caraibi

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Quasi 20.000 bambini e adolescenti sono stati colpiti dagli effetti dell'uragano Irma nelle isole dei Caraibi orientali, in particolare a Barbuda e Anguilla. Lo riferisce l'Unicef precisando che l'organizzazione dell'Onu "sta mobilitando una risposta urgente per andare incontro ai bisogni dei bambini, preparandosi anche all'arrivo dell'uragano José". "Siamo ancora lontani dall'avere un quadro completo dell'entità dei danni in tutta la regione", ha dichiarato Khin-Sandi Lwin, rappresentante dell'Unicef per i Caraibi orientali. "I bambini e le famiglie che in molti casi hanno perso la casa e hanno visto le loro comunità distrutte, si trovano ora di fronte a una seconda potente tempesta. La nostra priorità è garantire che siano al sicuro e abbiano ciò di cui hanno bisogno prima dell'arrivo di José. Senza un approvvigionamento idrico sicuro, le malattie causate dall'acqua rimangono un rischio enorme". Il governo di Antigua e Barbuda ha dichiarato lo stato di emergenza.