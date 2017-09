Sedicenne scomparsa in Puglia, arrivano i cani molecolari

(ANSA) - LECCE, 10 SET - Continuano a ritmo serrato nel Salento le ricerche di Noemi Durini, la studentessa sedicenne di Specchia della quale non si hanno più notizie da domenica scorsa. Per cercarla stanno arrivando anche i cani molecolari dell'unita cinofila in dotazione a carabinieri e vigili del fuoco, mentre nel piccolo comune del Sud Salento questa mattina é stata attivata, su disposizione del sindaco Rocco Pagliara, una postazione di protezione civile con gruppi di volontari che andranno a coadiuvare le forze dell'ordine nelle ricerche. Le indagini degli investigatori si stanno concentrando sulla cerchia di amicizie che la giovane era solita frequentare. Attenzione soprattutto alla posizione del fidanzatino della ragazzina, un minorenne di Montesardo, frazione di Alessano. Sarebbe stato l'ultimo ad averla vista, ripreso da una telecamera di sicurezza di un'abitazione privata alle 5 del mattino di domenica scorsa mentre transita lungo via San Nicola, all'uscita del paese, a bordo di uno scooter, insieme con Noemi.