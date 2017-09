Irma: cancellati oltre 10.000 voli in mezzo mondo

(ANSA) - ROMA, 10 SET - L'uragano Irma fa sentire i suoi effetti sul traffico aereo di mezzo mondo: 10.700 volti in quattro continenti sono stati cancellati, di cui 7.400 nella sola Florida. Lo riferisce il sito di Cnbc. Il numero delle cancellazioni potrebbe ulteriormente crescere mentre Irma - anche se è previsto un indebolimento - si dirige verso Atlanta in Georgia, 'hub' della Delta Airlines ed uno degli aeroporti più trafficati del mondo. L'uragano ha provocato cancellazioni ben oltre il traffico interno degli Usa: ad esempio, British Airways ha cancellato i due voli che ogni giorno collegano Londra a Miami, mentre è stato annullato il volo di domani della Qatar Airways da Doha a Miami. L'aeroporto della principale città della Florida è oltretutto un nodo strategico per molte compagnie sudamericane e dei Caraibi.