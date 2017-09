(ANSA) - ROMA, 10 SET - L'uragano Irma che in queste ore si sta abbattendo sulla Florida è stato declassato a categoria 3 con venti fino a 195km orari. Lo riferisce il centro nazionale degli uragani. Al momento sono più di 2,1 milioni le persone rimaste senza elettricità nello Stato. Tra questi, più di 840mila si trovano nella contea di Miami-Dade. Intanto, una seconda gru è crollata a Miami a causa dei forti venti che sferzano la città. Lo riferiscono le autorità locali sottolineando che nel crollo non si registrano feriti, come nel primo caso ore prima.