(ANSA) - BARI, 11 SET - Un incendio, divampato la notte scorsa per cause in corso di accertamento, ha distrutto gran parte del supermercato 'Primo prezzo', inaugurato un mese fa in via Caduti di tutte le guerre, nel quartiere Japigia di Bari. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco. Non si esclude l'origine dolosa del rogo. Il supermercato si estende su circa 1.500 metri quadri e vi lavorano 70 persone. Nel corso delle operazioni di spegnimento delle fiamme sono stati fatti evacuare gli appartamenti vicini al supermercato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato indagini per accertare le cause dell'incendio.