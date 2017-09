(ANSA) - GENOVA, 11 SET - E' partita stamani poco prima delle 8 la colonna mobile della Protezione civile della Regione Liguria con destinazione Livorno. Lo ha confermato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. "La richiesta - ha detto Giampedrone - è arrivata nella tarda serata di ieri e siamo stati autorizzati a partire alle 2. Stiamo mandando giù attrezzature per lo scavo e lo sgombero". La Liguria "è vicina ai cittadini di Livorno - ha scritto il governatore Giovanni Toti sul suo profilo Fb -. Orgogliosi dei nostri volontari di Protezione Civile partiti stamani per la Toscana per aiutare chi ha perso tutto".