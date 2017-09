Operaio muore travolto da muletto nel Sulcis

(ANSA) - IGLESIAS, 11 SET - Incidente mortale sul lavoro questa mattina alla Portovesme Srl, nel Sulcis. La vittima è un operaio di una ditta appaltatrice, un romeno di 39 anni residente a Siracusa. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Iglesias. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'operaio stava coordinando lo spostamento di una cisterna. Un'operazione di routine, già fatta altre volte. Nell'operazione si stava utilizzando un muletto e il 39enne sarebbe rimasto schiacciato tra il mezzo e la cisterna che si stava posizionando. Gli altri operai hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. L'equipe medica interna all'azienda è subito arrivata sul posto, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini. (ANSA).