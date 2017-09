Ruby ter: sì a istanza Berlusconi, processo rinviato 4 mesi

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Accogliendo un'istanza presentata dalla difesa di Silvio Berlusconi, i giudici della decima sezione penale di Milano hanno rinviato di oltre 4 mesi il processo sul caso Ruby ter, con al centro l'accusa di corruzione in atti giudiziari, a carico del leader di FI e di altre 23 persone, tra cui la stessa Karima El Mahroug, fissando udienza per il prossimo 29 gennaio. Il Tribunale, infatti, in linea con la richiesta della difesa dell'ex premier ma anche con quella della Procura, esposta nell'udienza precedente, ha deciso di attendere le decisioni sul rinvio a giudizio o meno dell'ex Cavaliere e altre giovani ospiti delle serate ad Arcore in due procedimenti "strettamente connessi" e i cui atti sono tornati per competenza territoriale da Monza, Treviso e Pescara a Milano. I giudici hanno ritenuto opportuna "la trattazione unitaria di tutti i procedimenti" in un unico dibattimento, "altrimenti si rischierebbe di triplicare lo stesso processo con 2 o 3 collegi diversi impegnati sugli stessi fatti". (ANSA).