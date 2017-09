Investe e uccide immigrato in bici, positivo a test droga

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - Si è messo alla guida di una moto di grossa cilindrata sotto l'effetto di cocaina, oppiacei, cannabinoidi e amfetamine ed ha investito e ucciso, nella tarda serata di ieri, un marocchino di 47 anni che viaggiava, sullo stesso senso di marcia, in sella a una bicicletta: i carabinieri di San Nicola la Strada (Caserta) hanno arrestato il conducente della moto, C.D., di 27 anni, che nell'impatto ha riportato un "trauma cranico non commotivo, escoriazioni multiple, frattura polso destro e frattura scomposta 2,3 e 4 costa sinistra", ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Ora si trova piantonato nell'ospedale di Santa Maria Capua Vetere ma appena le sue condizioni di salute lo consentiranno sarà trasferito in carcere. L'incidente stradale mortale è avvenuto a Marcianise (Caserta), all'altezza del km 20 della strada provinciale 336. L'immigrato, deceduto sul colpo, si chiamava Fatih Bouazza ed era residente a Marcianise.