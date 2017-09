(ANSA) - ROMA, 11 SET - Almeno cinque persone sono morte in Florida a causa dell'uragano Irma: lo riporta l'emittente televisiva americana Abc News. Si contano due vittime nella contea di Monroe, che comprende le Florida Keys: un uomo e' morto dopo aver perso il controllo del suo furgone mentre stava trasportando un generatore e un altro e' morto ieri nella sua casa di Shark Key, circa 11 chilometri a est di Key West. Due le vittime per un incidente stradale nella contea di Hardee e una - sempre per un incidente - nella contea di Orange.