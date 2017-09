Maltempo: violenti temporali in Fvg, allagamenti a Lignano

(ANSA) - TRIESTE, 11 SET - Violenti temporali si sono abbattuti nella notte in varie zone del Friuli-Venezia Giulia, in particolare lungo la costa, dove le località più colpite sono Lignano Sabbiadoro e Latisana, in provincia di Udine. Nella zona - si apprende dalla Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia - sono in attività 40 volontari che lavorano per allagamenti ai piani bassi delle abitazioni, a negozi, scantinati e per liberare dall'acqua alcune strade. Oltre una sessantina le richieste di intervento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Sempre a causa dei violenti temporali, a Prepotto (Udine) la caduta di massi ha causato l'interruzione di alcune strade. La pioggia e i temporali sono proseguiti in mattinata e hanno causato allagamenti a Torviscosa (Udine), nella zona del "Villaggio Roma", in 15 ville a schiera, e a Moimacco. Sono tuttora in azione le squadre comunali di protezione civile per allagamenti ai piani bassi di abitazioni a Lignano Sabbiadoro e Latisana.