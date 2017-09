Catalogna: Puigdemont, 'solo Parlamento può destituirmi'

(ANSA) - BARCELLONA, 11 SET - Nel tradizionale messaggio istituzionale per la festa nazionale catalana della Diada di oggi il presidente della Catalogna Carles Puigdemont ha detto che solo il Parlamento di Barcellona può procedere alla sua destituzione, non le istituzioni spagnole. Centinaia di migliaia di persone sono attese questo pomeriggio a Barcellona alla grande manifestazione indipendentista in difesa del referendum del primo ottobre. "Solo il Parlamento di Catalogna può destituire il governo che presiedo" ha detto Puigdemont, "nessun'altra istituzione giudiziaria o politica può farlo". Il premier spagnolo Mariano Rajoy, che con l'appoggio dall'opposizione di Psoe e Ciudadanos e della corte costituzionale ha dichiarato "illegale" il referendum di indipendenza catalano, può fare ricorso all'articolo 155 della costituzione per sospendere l'esecutivo catalano.