Birmania: Onu, contro Rohingya in corso pulizia etnica

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Le operazioni militari in Birmania contro la minoranza musulmana dei Rohingya "appaiono come un chiaro esempio di pulizia etnica". Lo denuncia l'Alto Commissario Onu per i diritti umani Zeid Ra'ad al-Hussein, che si è appellato al governo birmano perché ponga fine alle sue "crudeli operazioni militari". Lo rende noto la Bbc. "In Myanmar, un'altra brutale operazione di sicurezza è in corso nello Stato Rakhine e questa volta, apparentemente su una più ampia scala", ha affermato Zeid. L'operazione, apparentemente in reazione agli attacchi del 25 agosto contro la polizia, è "chiaramente sproporzionata e priva di rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale".