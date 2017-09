Migranti:Frontex,arrivi da Libia dimezzati a luglio e agosto

(ANSA) - BRUXELLES, 11 SET - La rotta migratoria dalla Libia all'Italia "resta di alto livello rispetto a quello verso Grecia e Spagna ma c'è stato una importante cambiamento" perché "a luglio gli arrivi sono diminuiti di oltre il 50% e ad agosto sono stati ulteriormente dimezzati rispetto al mese precedente" col risultato che nel 2017 sono finora "arrivate centomila persone, ma c'è una riduzione del 13% rispetto allo stesso periodo gennaio-agosto dell'anno precedente". Lo ha rilevato Fabrice Leggeri, direttore esecutivo di Frontex, in una conferenza stampa tenuta a Bruxelles in cui ha anche definito "stabile nonostante alcuni picchi da 300 arrivi al giorno ad agosto" la situazione sulla rotta verso la Grecia e "in aumento quella dal Marocco alla Spagna" con "14mila arrivi, pari a 2,5 volte quelli del 2016 nello stesso periodo".