Boldrini, dopo stupri Rimini contro me strumentalizzazioni

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Dopo lo stupro di Rimini "non ho parlato subito perchè c'erano ancora indagini in corso. Trovo disgustosa la strumentalizzazione. Oggi per offendere una figura istituzionale si arriva ad evocare lo stupro. Non c'è più niente da dire. Lo ho visto fare solo in guerra: in Rwanda ed in ex Jugoslavia". Lo dice la presidente Laura Boldrini a La 7 parlando degli attacchi da lei ricevuti per non aver subito commentato lo stupro di Rimini.