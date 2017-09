Rubati tre furgoni a Milano, scatta l'allarme attentati

C'è un telex del questore di Milano Marcello Cardona inviato a Roma per segnalare il furto di tre furgoni nei primi giorni di settembre. Una comunicazione interna, come riportano alcune testate, che invita a fare attenzione ma che rientra nel normale scambio di informazioni tra le questure italiane e il ministero, come richiesto da una circolare diffusa dopo gli attentati provocati con furgoni.

L’allarme terrorismo ha infatti alzato il livello di attenzione e ha costretto ad aumentare le tipologie di eventi da considerare a rischio. Tra queste c'è il furto di mezzi pesanti ma anche di suv. Ciò aiuta gli agenti in servizio per strada a concentrare i loro interventi così da essere più efficaci.

Al momento, comunque, gli investigatori non escludono la possibilità che i furgoni siano stati rubati per altri motivi, come ad esempio l’organizzazione di una rapina.