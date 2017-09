(ANSA) - MILANO, 11 SET - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è arrivato a Palazzo Reale a Milano dove inaugurerà la prima tappa del progetto 'Il viaggio della Costituzione'. L'iniziativa è promossa dalla Presidenza del Consiglio in occasione del settantesimo anniversario della Costituzione. Alla cerimonia inaugurale oltre al premier ci sono il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il ministro dello Sport con delega per gli Anniversari di interesse nazionale, Luca Lotti, il presidente del Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, Franco Marini, il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, il questore Marcello Cardona.