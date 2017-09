Ischia: carabinieri in 'zone rosse' isola per sequestri

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 11 SET - I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli sono da questa mattina nelle cosiddette "zone rosse" di Casamicciola e Lacco Ameno (Ischia) per sequestrare immobili abusivamente realizzati, molti dei quali utilizzati come uffici pubblici. Numerosi i controlli in atto per la verifica della legittimità di altri immobili edificati senza "permesso a costruire" in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale. (ANSA).