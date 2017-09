Terremoto: da Giappone a Cascia per studio post sisma

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 11 SET - Esperti e ricercatori giapponesi sono a Cascia per studiare la gestione dell'emergenza nell'immediato post sisma e in casi di calamità naturali. "Sono rimasti colpiti da come nel nostro Paese, già nelle ore immediatamente successive al terremoto, si è in grado di allestire tendopoli per accogliere gli sfollati", ha detto l'assessore comunale Monica Del Piano che ha accolto la delegazione nipponica. "Hanno spiegato - ha aggiunto - come in Giappone non esista un'organizzazione in grado di alleviare, quanto più possibile, alle popolazioni colpite da calamità le problematiche immediate". La delegazione, con un esperto in medicina d'emergenza, uno di dinamiche per il miglioramento degli sfollati, un'addetta alla prevenzione e gestione dei disastri ambientali e una ricercatrice, ha studiato in particolare le modalità con cui le istituzioni italiane intervengono in casi di terremoti e altri eventi calamitosi."Hanno voluto conoscere nel dettaglio ogni fase del primo soccorso, chiedendo anche quanto si è impiegato per allestire le prime tende a favore degli sfollati o per organizzare un ospedale da campo", ha spiegato ancora l'assessore. (ANSA).