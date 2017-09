Stupro di Firenze, c'è un video. Il procuratore: "E' irrilevante"

C'è «un fotogramma, un secondo di video» girato con il telefonino da una delle studentesse americane che hanno denunciato alla polizia di essere state violentate da due carabinieri a Firenze, ma difficilmente potrà essere utile alle indagini: forse è stato girato per sbaglio in discoteca e la persona che si vede non è identificabile. Lo ha detto, parlando con i giornalisti, il procuratore della Repubblica Giuseppe Creazzo. «E' girato in una situazione di confusone, forse per sbaglio e forse nel locale stesso - ha spiegato il procuratore riferendosi alla discoteca nella quale i due carabinieri erano intervenuto insieme ad altri colleghi, chiamati dal titolari perchè si erano verificati disordini - in cui si vede l’immagine senza testa, fino al ginocchio, di una persona in divisa. Impossibile da identificare», ha aggiunto il magistrato che si è anche riferito ad alcune indiscrezioni di stampa: «E' assolutamente falso che esista un video girato durante la commissione del reato e durante il quale una delle ragazze pronuncia la parola 'bastardò»