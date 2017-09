Maltempo: Fratoianni, servono stanziamenti in legge bilancio

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Davanti alla tragedia che ha colpito la città di Livorno vogliamo innanzitutto esprimere la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime, in queste ore il nostro ringraziamento va a chi sta operando negli operazioni di soccorso. Deve però finire il tempo delle lacrime, della disperazione del giorno dopo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti a Montecitorio. "È necessario - prosegue il segretario di SÌ - che dalla prossima legge di bilancio vengano stanziati importanti e significative risorse per investimenti in prevenzione e per la messa in sicurezza del fragile territorio italiano. Non è accettabile che nell'Italia del 2017 quando piove, anche in modo eccezionale, siamo costretti a contare i morti".