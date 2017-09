Si finse pornodivo e ricattò Justine Mattera, condannato

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Per essersi spacciato per il pornostar Franco Trentalance e per il ciclista veneto Filippo Pozzato, in modo da riuscire a chattare con la showgirl Justine Mattera e con la scrittrice di romanzi erotici Irene Cao, un 27enne messinese è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere. E' quanto ha stabilito oggi il giudice monocratico dell'ottava sezione penale di Milano Luisa Balzarotti, che con la sentenza ha superato la richiesta di pena di un anno avanzata dalla Procura nel processo che vedeva accusato il giovane di sostituzione di persona e violenza privata. Il giudice ha anche stabilito una provvisionale di diecimila euro per Mattera (il risarcimento complessivo verrà stabilito in sede civile) e di circa 18 mila euro in totale per la scrittrice, per il ciclista e per il pornodivo, anche loro parti civili. L'imputato, tra l'altro, avrebbe minacciato "di rendere pubblici i contenuti delle conversazioni" con la showgirl per costringerla "a proseguire le comunicazioni".