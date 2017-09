A Toronto prima uscita pubblica di Harry con Meghan Markle

(ANSA) - LONDRA, 11 SET - Sarà a Toronto la prima uscita pubblica in coppia del principe Harry con la sua fidanzata ormai semi ufficiale, l'attrice americana Meghan Markle. Lo annuncia l'agenzia britannica Pa, dando di fatto per certo che i due assisteranno assieme a fine mese all'inaugurazione dell'edizione 2017 degli Invictus Games, i giochi paralimpici riservati a militari invalidi e mutilati di cui lo stesso nipote della regina Elisabetta è padrino e promotore. Nella città canadese - laddove Merkle, star della serie tv Suits, è di casa - la coppia è attesa anche da una serie di visite a strutture caritative patrocinate dai Windsor. La visita in Canada di Harry, che venerdì compirà 33 anni, dovrebbe durare dal 22 al 30 settembre. La 36enne Meghan, divorziata e d'origini in parte caraibiche, frequenta il principe da oltre un anno. Di recente ha concesso un'intervista 'a cuore aperto' a Vanity Fair nella quale ha rotto gli indugi sulla relazione con Harry con queste parole: "Siamo due persone davvero felici e siamo innamorati".